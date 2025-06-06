MSÜ tercih sonuçları tarihi 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen adaylar, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 yılı MSÜ tercih süreci, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tamamlandı. Ancak, tercih sonuçları henüz ilan edilmedi. Adaylar, tercih sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?