MSÜ tercih sonuçları tarihi 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen adaylar, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları tarihi 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılı MSÜ tercih süreci, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tamamlandı. Ancak, tercih sonuçları henüz ilan edilmedi. Adaylar, tercih sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ tercih sonuçları tarihi 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi.

Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu.

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının 2. haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları tarihi 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇLAR PERTEM ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.

Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacak.

Milli Savunma Bakanlığı sonuçlar ilan edildikten sonra 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini duyuracak.

Hava harp okulu, diğer harp okulu, astsubay meslek yüksekokulu seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi Pazar günleri sınav yapılması beklenmiyor.

MSÜ tercih sonuçları tarihi 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

YERLEŞTİRMELER ADP PUANINA GÖRE YAPILACAK

MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri Aday Değerlendirme Puanı ve tercih önceliğine göre yapılacak. Okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda ise MSÜ Rektörlüğü tarafından ayrıca yerleştirme yapılabiliyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan geçtiğimiz yıl yapılan açıklama şu şekildeydi;

“Tercihinizi yaparken tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak okul kontenjanlarında eksik kalması durumunda MSÜ Rektörlüğünün belirleyeceği tarihlerde tercih önceliğine bakılmaksızın tercihlerinizin arasında bulunan ve Aday Değerlendirme Puanı sıranızın geldiği herhangi bir okula yerleştirilebileceğinizi UNUTMAYINIZ.”

DAHA FAZLA GÖSTER