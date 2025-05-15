MSÜ tercih sonucu ekranı: 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ tercih sonuç ekranı için gözler MSB'de. Sınava katılan adaylar Harp okulları ve Astsubay Mslek Yüksekokulları arasında tercih işlemini yaptı. Tercih sonuçlarında kazanan adaylar ikinci seçim aşamasına davet ediliyor. İkinci aşama için bilgilendirme personeltemin.msb.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. 2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...