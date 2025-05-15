MSÜ tercih sonucu ekranı: 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğrenci temini süreci sürüyor. MSÜ puanlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini 24 Mart- 21 Nisan tarihleri arasında yaptı ve yerleştirme sonuçlarına odaklandı. MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MSÜ tercih sonucu ekranı: 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı mı? - 1

MSÜ tercih sonuç ekranı için gözler MSB'de. Sınava katılan adaylar Harp okulları ve Astsubay Mslek Yüksekokulları arasında tercih işlemini yaptı. Tercih sonuçlarında kazanan adaylar ikinci seçim aşamasına davet ediliyor. İkinci aşama için bilgilendirme personeltemin.msb.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. 2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ tercih sonucu ekranı: 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı mı? - 2

MSÜ 2025 TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 24 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında alındı. Adayların tercih sonuçları henüz duyurulmadı.

2024 yılı MSÜ sınavının tercihleri 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sonuçlar da 11 Haziran'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 19-23 Mayıs tarih aralığında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA

MSÜ tercih sonucu ekranı: 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı mı? - 3

MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

Tercih sonuçlarında başarılı bulunan adaylar ikinci seçim aşamasına davet ediliyor. İkinci seçim aşamasına dair bilgi ise MSB tarafından personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih sonuçları ile beraber adaylarla paylaşılacak.

Geçtiğimiz yılın ikinci seçim aşaması 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Geçen yılın ikinci sınav aşaması tarihleri şöyleydi:

Hava Harp Okulu: 26 Haziran - 2 Temmuz 2024

Diğer Harp Okulları: 3 - 11 Temmuz 2024

Astsubay Meslek Yüksekokulları: 12 - 20 Temmuz 2024

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