MSÜ tercih sonucu ekranı: 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğrenci temini süreci sürüyor. MSÜ puanlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini 24 Mart- 21 Nisan tarihleri arasında yaptı ve yerleştirme sonuçlarına odaklandı. MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...
MSÜ tercih sonuç ekranı için gözler MSB'de. Sınava katılan adaylar Harp okulları ve Astsubay Mslek Yüksekokulları arasında tercih işlemini yaptı. Tercih sonuçlarında kazanan adaylar ikinci seçim aşamasına davet ediliyor. İkinci aşama için bilgilendirme personeltemin.msb.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. 2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...