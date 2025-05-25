MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları MSB tarafından açıklandı mı? MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman?
Üniversite eğitimini kara, deniz, hava harp okulları ve 2 yıllık meslek yükseokullarında sürdürmek isteyen binlerce aday 24 Mart- 18 Nisan tarihleri arasında tercihlerini yaptı. MSÜ yerleştirme veya diğer bir ifadeyle tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. Sonuçların ardından 2. seçim aşaması olan fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık raporu işlemleri gerçekleştirilecek. Peki MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı
MSÜ tercih sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesi olan Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla ayrıca bildirilmeyecek. MSÜ tercih sonuçları ekranında adayların çağrıldığı ikinci seçim aşaması bilgileri ve randevu tarihleri bulunacak. Tercihlerin üzerinden yaklaşık 40 günlük zaman geçerken adaylar ise sonuçlara odaklandı. MSÜ tercihlerinde yerleştirmeler aday değerlendirme puanı ve tercih önceliğine göre gerçekleştiriliyor. Peki MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu? İşte, 2025 MSÜ tercih sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…