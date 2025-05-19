MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama seçim tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Binlerce askeri öğrenci adayı, “MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden 24 Mayıs'ta başlayan tercih süreci, 18 Nisan itibarıyla sona ermişti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından şimdi tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama seçim tarihi belli oldu mu? - 1

2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen binlerce asker adayı, MSÜ yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasını ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. MSÜ tercih sonuçları için artık tüm gözler MSB Personel Temin adresinden yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama seçim tarihi belli oldu mu? - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları için gözler artık Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'na çevrildi. Geçmiş yıllardaki açıklanma tarihlerine bakıldığında, tercih sonuçlarının sınavdan yaklaşık 1-1,5 ay sonra ilan edildiği görülüyor.

Bu doğrultuda 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs sonu veya Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Resmi duyuru geldiğinde, adaylar sonuçlarına personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama seçim tarihi belli oldu mu? - 3

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında, adayın çağrıldığı ikinci seçim aşaması bilgileri ve randevu tarihleri yer alacak.

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama seçim tarihi belli oldu mu? - 4

İKİNCİ AŞAMA SEÇİM SÜRECİ NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının ardından adaylar, ikinci aşama seçim süreci olan fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık raporu işlemleri için çağrılacak. Bu süreçte adayların MSB tarafından belirlenen sağlık ve spor kriterlerini karşılaması gerekecek.

DAHA FAZLA GÖSTER