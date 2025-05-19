MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama seçim tarihi belli oldu mu?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Binlerce askeri öğrenci adayı, “MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden 24 Mayıs'ta başlayan tercih süreci, 18 Nisan itibarıyla sona ermişti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından şimdi tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen binlerce asker adayı, MSÜ yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasını ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. MSÜ tercih sonuçları için artık tüm gözler MSB Personel Temin adresinden yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?