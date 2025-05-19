MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama seçim tarihi belli oldu mu?

2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen binlerce asker adayı, MSÜ yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasını ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. MSÜ tercih sonuçları için artık tüm gözler MSB Personel Temin adresinden yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?