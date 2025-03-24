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MSÜ tercihleri başladı: 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? (MSÜ tercih ekranı)

Milli Savunma Bakanlığı’ndan son dakika yapılan açıklamada MSÜ tercih sürecinin başladığı duyuruldu. 18 Mart tarihinde açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar, Harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarını tercih edebilecek. Tercihler, 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte, Milli Savunma Üniversitesi tercihlerine ilişkin yapılan açıklama

MSÜ tercihleri başladı: 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? (MSÜ tercih ekranı) - 1

MSÜ tercih takvimi belli oldu. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ile sonuçlar ilan edildi. Öğrenci adayları şimdi ise tercih takvimine odaklandı. Aday yerleştirme işlemlerinde 2025-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak. İşte, MSÜ tercihleri hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ tercihleri başladı: 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? (MSÜ tercih ekranı) - 2

2025 MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ tercihleri başladı: 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? (MSÜ tercih ekranı) - 3

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ tercihleri başladı: 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? (MSÜ tercih ekranı) - 4

MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.

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