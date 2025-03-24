MSÜ tercihleri başladı: 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? (MSÜ tercih ekranı)
Milli Savunma Bakanlığı’ndan son dakika yapılan açıklamada MSÜ tercih sürecinin başladığı duyuruldu. 18 Mart tarihinde açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar, Harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarını tercih edebilecek. Tercihler, 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte, Milli Savunma Üniversitesi tercihlerine ilişkin yapılan açıklama
MSÜ tercih takvimi belli oldu. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ile sonuçlar ilan edildi. Öğrenci adayları şimdi ise tercih takvimine odaklandı. Aday yerleştirme işlemlerinde 2025-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak. İşte, MSÜ tercihleri hakkında bilgiler...