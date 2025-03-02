MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercih süreci
2025 MSÜ oturumu geride kaldı. Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. Sınava katılım sağlayan adaylar TSK bünyesinde hizmet etmek adına tercih sürecini bekliyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sona erdi. Sınava katılım sağlayan adaylar şimdi ise sonuçlar ardından ise tercih sürecine odaklandı. İşte, 2025 MSÜ tercih süreci hakkında bilgiler...