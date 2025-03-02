MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercih süreci

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.



Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.



Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.