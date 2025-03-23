MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23 Şubat'ta yapılan 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise tercih süreci gündemde. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ile sonuçlar ilan edildi. Öğrenci adayları şimdi ise tercih takvimine odaklandı. Aday yerleştirme işlemlerinde 2025-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak. İşte, MSÜ tercihleri hakkında bilgiler...