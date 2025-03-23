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MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23 Şubat'ta yapılan 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise tercih süreci gündemde. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercihleri - 1

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ile sonuçlar ilan edildi. Öğrenci adayları şimdi ise tercih takvimine odaklandı. Aday yerleştirme işlemlerinde 2025-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak. İşte, MSÜ tercihleri hakkında bilgiler...

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MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercihleri - 2

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde MSÜ tercihlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor.

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercihleri - 3

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

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