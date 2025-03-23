MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercihleri

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.



Bu yıl da benzer şekilde MSÜ tercihlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor.