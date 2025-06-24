Muharrem ayı ne zaman? 2025 Arefe günü ne zaman, hang ayda başlıyor?
2025 yılında hicri takvime göre yeni yıl, yani 1 Muharrem 1447 tarihi, 26 Haziran'da günü başlayacak. Bu tarih aynı zamanda hicri yılbaşı olarak da kabul ediliyor. Muharrem ayı, İslam kültüründe sadece takvimsel başlangıcıyla değil; aynı zamanda Aşure Günü, Kerbela olayı ve on mübarek gün gibi anlamlı zaman dilimleriyle de önem taşır. Muharrem ayı ne zaman? 2025 Arefe günü ne zaman, hang ayda başlıyor?
İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem, hicri yılbaşını da içinde barındıran önemli zaman dilimlerinden biridir. 2025 yılında da Muharrem ayı ve Kurban Bayramı’nın arefe günü, milyonlarca Müslüman tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2025 arefe günü hangi tarihte? İşte detaylar...