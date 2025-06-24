Muharrem ayı ne zaman? 2025 Arefe günü ne zaman, hang ayda başlıyor?

2025 yılında hicri takvime göre yeni yıl, yani 1 Muharrem 1447 tarihi, 26 Haziran'da günü başlayacak. Bu tarih aynı zamanda hicri yılbaşı olarak da kabul ediliyor. Muharrem ayı, İslam kültüründe sadece takvimsel başlangıcıyla değil; aynı zamanda Aşure Günü, Kerbela olayı ve on mübarek gün gibi anlamlı zaman dilimleriyle de önem taşır. Muharrem ayı ne zaman? 2025 Arefe günü ne zaman, hang ayda başlıyor?

Muharrem ayı ne zaman? 2025 Arefe günü ne zaman, hang ayda başlıyor? - 1

İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem, hicri yılbaşını da içinde barındıran önemli zaman dilimlerinden biridir. 2025 yılında da Muharrem ayı ve Kurban Bayramı’nın arefe günü, milyonlarca Müslüman tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2025 arefe günü hangi tarihte? İşte detaylar...

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Muharrem ayı ne zaman? 2025 Arefe günü ne zaman, hang ayda başlıyor? - 2

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Mübarek Muharrem ayı 26 Haziran Perşembe günü başlıyor. 26 Temmuz Cumartesi günü ise Safer ayının başlaması ile Muharrem son buluyor.

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yıl (Miladi 622) İslami takvimin başlangıç yılı Hicri 1 olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı şeklinde kabul edildi.

Muharrem ayı ne zaman? 2025 Arefe günü ne zaman, hang ayda başlıyor? - 3

HARAM AYLAR NE ZAMAN?

''Muharrem'' kelimesi, “haram kılınmış”, “hürmete layık” anlamlarına gelir. “Haram aylar” Cahiliye devri uygulamasına göre, hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan Kameri aylar anlamındadır.

Tüm Samî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre gününde Resûl-i Ekrem’in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu
günde oruç tuttuğuna dair rivayetler olduğu bilinir. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği de ifade edilir.

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