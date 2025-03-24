Nisan ara tatili (2. ara tatil) ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB ara tatil takvimi

2024-2025 okullarda nisan ara tatili için geri sayım başladı. 2. dönemin yarısı nisan ara tatiliyle birlikte tamamlanacak ve artık yaz tatili için geri sayım başlanacak. Öğrenciler nisan ara tatiliyle birlikte 9 gün ders temposundan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulacak. Peki, Nisan ara tatili (2. ara tatil) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?