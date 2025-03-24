Nisan ara tatili (2. ara tatil) ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB ara tatil takvimi
Nisan ara tatili bir diğer adıyla 2. ara tatilin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte, okullarda 2. ara tatil için tarih belli oldu. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak. Peki, nisan ara tatili (2. ara tatil) ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB ara tatil takvimi.
2024-2025 okullarda nisan ara tatili için geri sayım başladı. 2. dönemin yarısı nisan ara tatiliyle birlikte tamamlanacak ve artık yaz tatili için geri sayım başlanacak. Öğrenciler nisan ara tatiliyle birlikte 9 gün ders temposundan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulacak. Peki, Nisan ara tatili (2. ara tatil) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?