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Nisan ara tatili ne zaman, yapılacak mı? Okullarda ara tatil kaç gün sürecek? MEB'den ara tatille ilgili açıklama

Okullarda ara tatil tarihleri, nisan ayına kısa bir zaman kala öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, ara tatil ile ilgili soru işaretlerine neden olmuştu. Ara tatilin iptal edilebileceği söylentiler arasındaydı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ikinci ara tatil dönemiyle ilgili açıklama geldi. Peki, nisan ara tatili ne zaman, yapılacak mı? Okullarda ara tatil kaç gün sürecek?

Nisan ara tatili ne zaman, yapılacak mı? Okullarda ara tatil kaç gün sürecek? MEB'den ara tatille ilgili açıklama - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

EĞİTİM HABERLERİ

Nisan ara tatili ne zaman, yapılacak mı? Okullarda ara tatil kaç gün sürecek? MEB'den ara tatille ilgili açıklama - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimi belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Nisan ara tatili ne zaman, yapılacak mı? Okullarda ara tatil kaç gün sürecek? MEB'den ara tatille ilgili açıklama - 3

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.

Nisan ara tatili ne zaman, yapılacak mı? Okullarda ara tatil kaç gün sürecek? MEB'den ara tatille ilgili açıklama - 4

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN SONA ERECEĞİ TARİH

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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