Nisan ara tatili takvimi 2025: İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte MEB 2. ara tatil tarihleri
Nisan ara tatili bu yıl 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında olacak. 9 günlük ara tatil için heyecanlı bekleyi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 çalışma takvimine göre okullarda ikinci ara tatil mart ayı sonunda başlıyor. Öğrenciler, birinci döneme 9 Eylül günü başlamış ve 17 Ocak'ta noktalamıştı. Ardından 20-31 Ocak tarihleri arasında sömestr tatili gerçekleşti. Öğrenciler 2024-2025 yılı ikinci ara tatil tarihlerini beklemeye koyuldu.
Öğrenciler heyecanla nisan tatilini bekliyor! Yoğun temponun ardından öğrenciler bir hafta tatil yapıyor olacaklar. Okullarda birinci dönem ara tatili 11- 15 Kasım tarihlerindeydi. İkinci dönem dersleri ise 3 Şubat günü başladı. İşte, okulların kapanacağı tarih...