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Nisan ara tatili takvimi 2025: İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte MEB 2. ara tatil tarihleri

Nisan ara tatili bu yıl 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında olacak. 9 günlük ara tatil için heyecanlı bekleyi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 çalışma takvimine göre okullarda ikinci ara tatil mart ayı sonunda başlıyor. Öğrenciler, birinci döneme 9 Eylül günü başlamış ve 17 Ocak'ta noktalamıştı. Ardından 20-31 Ocak tarihleri arasında sömestr tatili gerçekleşti. Öğrenciler 2024-2025 yılı ikinci ara tatil tarihlerini beklemeye koyuldu.

Nisan ara tatili takvimi 2025: İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte MEB 2. ara tatil tarihleri - 1

Öğrenciler heyecanla nisan tatilini bekliyor! Yoğun temponun ardından öğrenciler bir hafta tatil yapıyor olacaklar. Okullarda birinci dönem ara tatili 11- 15 Kasım tarihlerindeydi. İkinci dönem dersleri ise 3 Şubat günü başladı. İşte, okulların kapanacağı tarih...

EĞİTİM HABERLERİ

Nisan ara tatili takvimi 2025: İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte MEB 2. ara tatil tarihleri - 2

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 yılında ilk ara tatil 31 Ocak 2025 Cuma günü sonlandı ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yaşamış olacak.

Nisan ara tatili takvimi 2025: İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte MEB 2. ara tatil tarihleri - 3

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrencilerin karne alması ile son bulacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı 2025 yılı eylül ayında başlayacak.

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