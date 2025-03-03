Nisan ara tatili takvimi 2025: İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte MEB 2. ara tatil tarihleri

Öğrenciler heyecanla nisan tatilini bekliyor! Yoğun temponun ardından öğrenciler bir hafta tatil yapıyor olacaklar. Okullarda birinci dönem ara tatili 11- 15 Kasım tarihlerindeydi. İkinci dönem dersleri ise 3 Şubat günü başladı. İşte, okulların kapanacağı tarih...