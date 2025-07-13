ÖABT AGS SINAV YORUMLARI 2025:MEB ÖABT sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

MEB 2025 AGS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ilk oturumu saat 10.15’te başladı ve 12.05 itibarıyla sona erdi. İkinci oturum ise 16.16'te tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar özellikle Twitter üzerinden ilk yorumları yapmaya başladı. İşte, ilk kez uygulanan sınava ilişkin ilk gözlemler;

MEB 2025 AGS SORULARI VE CEVAP KİTAPÇIĞI SORGULAMA

ÖABT SINAV YORUMLARI

"ÖABT oturumu, Akademiye Giriş Sınavı oturumuna göre daha zor geldi"

Alan Bilgisi sınavı olduğundan dolayı daha fazla bilgi ve yorum gerektiriyordu"

KPSS ile kıyasladığım zaman bana daha zor geldi.

"Soru sayısı bakımından yeni sistemin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum"

“Eğitimin temel kavramları ve mevzuat alanında gelen sorular oldukça detaylıdı. Türkçe, matematik soruları nispeten daha kolaydı diyebilirim.”

AGS SINAV YORUMLARI 2025

“İlk oturumu atlattık. Geçtiğimiz yıl düzenlenen KPSS’ye göre daha kolaydı diyebilirim. İkinci oturumu da görmek lazım.”



“Türkçe, Matematik ve Coğrafya soruları beni çok zorlamadı. Yaklaşık 3 yıldır sınava hazırlanıyorum. Bu yıl 10 bin öğretmen atamasında şansımı deneyeceğim.”



“AGS sınavı bu yıl ilk kez düzenlendi. Konuşmak için biraz erken ama zaman daha uzun olabilirdi.”



“110 dakikalık zaman bana yeterli geldi. 90 soruluk bir oturum için yeterliydi. Mevzuat soruları biraz zorladı”