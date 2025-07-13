ÖABT AGS SINAV YORUMLARI 2025:MEB ÖABT sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?
ÖABT sınav yorumları, oturumun tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Sınava katılan adaylar ÖABT ile ilgili ilk yorumlarını yaptı. 14.45’te başlayan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi saat 16.15 itibarıyla tamamlandı. ÖABT’de adaylara İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, Sınıf öğretmenliği gibi alanlardan sorular yöneltildi. İlk oturum olan AGS sınavı için genel olarak “Kolay” yorumu yapılırken gözler ÖABT sınav yorumlarına çevrildi. Adayların puan hesaplaması yapılırken ÖABT yüzde 50 etkili olacak. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos’ta duyurulacak. Peki AGS ÖABT sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, 2025 ÖABT sınav yorumları…
ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenen sınavın ilk oturumu 110 dakika sürüyor. İkinci oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise ortaöğretim adayları için 70 dakika ilköğretim için ise 90 dakika sürecek. AGS’de ilk oturum saat 12:05’te son bulacak. Öğretmen adayları ise KPSS yerine ilk kez uygulanan AGS oturumuna ilişkin ilk değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Özellikle sınavın zorluk ve kolaylık derecesine yönelik yorumlar sosyal medyadan ve eğitim platformlarından geliyor. Açıklanan takvime göre AGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde duyurulacak ve bir sonraki sınava kadar geçerli olacak. Peki AGS sınavı nasıldı? İşte, AGS’nin ilk oturumuna ilişkin gelen değerlendirmeler…