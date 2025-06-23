OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına adım adım yaklaşılırken, adayların merak ettiği konulardan biri de Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP). Lise boyunca elde edilen akademik başarıyı temsil eden bu puan, üniversite yerleştirme sürecinde YKS puanlarına eklenerek adayların sıralamasını doğrudan etkiliyor. Peki, OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle hesaplanan OBP, her öğrencinin lise diploma notuna göre belirleniyor ve bu değer 0,12 katsayısı ile çarpılarak yerleştirme puanına ek katkı sağlıyor. Dolayısıyla sadece sınav günü değil, lise yıllarındaki not ortalaması da üniversite yolunda önemli bir belirleyici hâline geliyor.