OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına adım adım yaklaşılırken, adayların merak ettiği konulardan biri de Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP). Lise boyunca elde edilen akademik başarıyı temsil eden bu puan, üniversite yerleştirme sürecinde YKS puanlarına eklenerek adayların sıralamasını doğrudan etkiliyor. Peki, OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılacak?

OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle hesaplanan OBP, her öğrencinin lise diploma notuna göre belirleniyor ve bu değer 0,12 katsayısı ile çarpılarak yerleştirme puanına ek katkı sağlıyor. Dolayısıyla sadece sınav günü değil, lise yıllarındaki not ortalaması da üniversite yolunda önemli bir belirleyici hâline geliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılacak? - 2

OBP NE ZAMAN?

2025 yılı için Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme süreci henüz ÖSYM tarafından resmi olarak belirlenmiş değil. Ancak, geçmiş yıllara dayanarak benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor.

OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılacak? - 3

Geçen yıl 16 Temmuz’da YKS sonuçları açıklanmış, 24–28 Haziran arasında OBP güncellemeleri yapılmıştı. 2025 YKS oturumları 21–22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi ve sonuçların 22 Temmuz’da açıklanması planlanıyor. Bu takvime göre, OBP onaylama dönemi de Temmuz’un 2. veya 3. haftasında başlayabilir.

OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılacak? - 4

OBP GÜNCELLEME

1. Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin

AİS’e girin (e-Devlet şifrenizle veya mobil uygulama üzerinden).

“Eğitim Bilgileri” ya da “Başvuru / Eğitim Güncelle” sayfasına gidin

Burada lise bilgileri — okul adı, diploma notu, mezuniyet yılı — sistemde doğru şekilde listelenmiş mi kontrol edin.

2. Hatalı veya Eksik Bilgi Varsa Düzenleyin

e-Okul sisteminde mezuniyet bilgileri hatalıysa okul müdürlüğüne başvurarak düzeltme talep edin

e‑Okul’a eklenemeyen bilgiler için okulunuz, KKİS (Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi) üzerinden bilgileri sisteme işleyebilir

3. AİS Üzerinden Onaylayın

e‑Okul ya da KKİS üzerinden bilgiler düzeltildikten sonra, AİS’te “Eğitim Bilgisi Güncelle” sayfasına tekrar girin.

Güncellenmiş kayıtları seçin ve onaylayın .

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