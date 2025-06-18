OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama nasıl?

OBP GÜNCELLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

OBP güncelleme süresine dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sene 8-9 Haziran'da uygulanan YKS'nin sonuçları ise 16 Temmuz'da ilan edilmişti. OBP güncellemeleri de 24-28 Haziran aralığında yapıldı.



Bu sene de YKS 21-22 Haziran'da gerçekleşecek. Sonuçlar da 22 Temmuz'da duyurulacak. Güncelleme süreci de bu sene Temmuz ayının ikinci veya üçüncü haftası gibi başlayabilir.