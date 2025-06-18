OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama nasıl?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencilerin yükseköğrenime başlama aşamasında YKS puanı üzerine bir de OBP ekleniyor. Öğrenciler 2024-25 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelinmesi ile sistemdeki eğitim bilgilerinin güncelliği ve doğruluğunu kontrol ediyor. Sistemde eksik, hatalı veya güncel olmayan bilgisi bulunan üniversite adayları OBP güncelleme sürecine dair detayları araştırıyor. OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılır?
OBP güncelleme işlemleri, YKS uygulaması ardından puanları ile tercih işlemi yapacak öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Ortaöğretim Başarı Puanı, YKS puanına ek olarak yerleştirme sürecini etkiliyor. ÖSYM ise YKS değerlendirme aşamasında ortaöğretim eğitim bilgilerinden faydalanıyor. Bu nedenle sistemdeki bilgilerin güncel ve doğru olması gerekiyor. İşte, OBP güncellemeye dair detaylar...