ÖGG sınav bilgileri paylaşıldı: 117. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 sınav takvimiyle Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) tarihleri duyuruldu. Takvime göre, 117. dönem ÖGG sınavı ekim ayında gerçekleşecek. Peki, 117. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?