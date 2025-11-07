ÖGG sınav sonuçları 2025 açıklandı: ÖGG 117. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı (egm.gov.tr)
07.11.2025 10:19
Son Güncelleme: 08.11.2025 09:05
Fuat İğci
ÖGG sınav sonuçları açıklandı. 19 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 117. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim sınavı sonuçları egm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile birlikte sonuçları görüntüleyebilirler. EGM sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puanlar, doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sınava itiraz işlemleri 10-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Peki ÖGG sınav sonuçları 2025 nereden sorgulanır? İşte, ÖGG 117. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı
ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi. 117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 7 Kasım cuma günü açıklandı. Sorgulama ekranına giden adaylar, T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik koduyla birlikte sonuçlara ulaşabilecek.
Sınava katılan adaylar 10-12 Kasım tarihleri arasında yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları ise 13 Kasım’da duyurulacak. Özel Güvenlik sertifikasına sahip olmak isteyen adayların silahsız eğitimde ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir. Temel eğitim sertifikası bulunanlar için ise sınav ortalamasında 50 puan şartı aranır. Peki ÖGG 117. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖGG 117. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özel Güvenlik 117. Dönem sınav sonuçları egm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar T.C. numarası, sınav adı ve güvenlik koduyla sorgulama yapabilecek.
ÖGG SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silahlı eğitim alan adaylar için silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
SİLAHSIZ EĞİTİM SINAVINA GİRENLER DİKKAT
Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.