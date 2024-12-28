ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi belli oldu
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler sonuç takvimine çevrildi. Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Aralık 2024 Pazar günü düzenlenen sınavda başarılı olmak için ter döken adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor.