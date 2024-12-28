ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi belli oldu

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Bu yılın son sınavında başarılı olan adaylar, özel güvenlik sektörü için gerekli belgelerini alarak çalışmaya başlayabilecek.