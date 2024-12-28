ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi belli oldu

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler sonuç takvimine çevrildi. Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi belli oldu - 1

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Aralık 2024 Pazar günü düzenlenen sınavda başarılı olmak için ter döken adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi belli oldu - 2

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzu ile sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi belli oldu - 3

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Bu yılın son sınavında başarılı olan adaylar, özel güvenlik sektörü için gerekli belgelerini alarak çalışmaya başlayabilecek.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yılın son ÖGG sınavının sonuç tarihi belli oldu - 4

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgilerle sisteme giriş yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilecek.

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