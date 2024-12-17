ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? (12. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 15 Aralık 2024 tarihinde düzenlendi. Sınavın ardından gözler 12. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrildi. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 15 Aralık 2024 Pazar günü düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verildi. Sonuçlar öncesi tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar 2024 ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme ekranını ziyaret ediyor.