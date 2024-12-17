ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? (12. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 15 Aralık 2024 tarihinde düzenlendi. Sınavın ardından gözler 12. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrildi. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? (12. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 1

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 15 Aralık 2024 Pazar günü düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verildi. Sonuçlar öncesi tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar 2024 ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme ekranını ziyaret ediyor.


EĞİTİM HABERLERİ

ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? (12. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 2

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları www.egm.gov.tr/ozelguvenli internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Kılavuza göre 112. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 17 Aralık 2024 Salı günü yani bugün erişime açılacak.

ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? (12. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 3

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? (12. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 4

ADAYLARIN BAŞARILI OLMASI İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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