ÖGG SONUÇ EKRANI: 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları 2025 açıklandı mı?
07.11.2025 10:19
NTV - Haber Merkezi
117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklanıyor. 19 Ekim Pazar günü düzenlenen sınavda başarılı olabilmek için adayların en düşük 60 puan alması gerekiyor. ÖGG sonuçlar, egm.gov.tr adresinde bulunan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sınav sonuçları ekranından erişime açılacak. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı...
ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi. 117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 7 Kasım Cumartesi günü açıklanıyor. Sorgulama ekranına giden adaylar, T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik koduyla birlikte sonuçlara ulaşabilecek.
Sınava katılan adaylar 10-12 Kasım tarihleri arasında yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları ise 13 Kasım’da duyurulacak. Özel Güvenlik sertifikasına sahip olmak isteyen adayların silahsız eğitimde ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir. Temel eğitim sertifikası bulunanlar için ise sınav ortalamasında 50 puan şartı aranır. Peki ÖGG 117. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG 117. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özel Güvenlik 117. Dönem ve Temel Eğitim 93. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklanan takvime göre bugün erişime açılıyor.
ÖGG sonuçlarının en geç saat 13.00’a kadar paylaşılması bekleniyor. ÖGG sınav sonuçları duyurusu geldikten sonra adaylar sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişim sağlayabilir.
ÖGG SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silahlı eğitim alan adaylar için silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
SİLAHSIZ EĞİTİM SINAVINA GİRENLER DİKKAT
Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.