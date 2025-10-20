ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama: ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı cevapları açıklandı mı?
ÖGG 117. dönem sınav takvimi daha önce duyurulmuştu. Yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk temel eğitim sınavı 100 puan üzerinde değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruları ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçülüğü uygulamalı sınav 50 puan üzere toplam 100 puan üzerinden hesaplanır. Silahsız olarak görev yapacak olanlardan 60 başarı puanını yakalaması beklenmektedir. Peki ÖGG 117. Temel eğitim soruları ve cevap kitapçığı yayımlandı mı? İşte, ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama yöntemi…
