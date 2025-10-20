ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama: ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı cevapları açıklandı mı?

TEMEL EĞİTİM SINAVINDA NASIL BAŞARILI OLUNUR?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre adaylar başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir.



Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir.



Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.



Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.



