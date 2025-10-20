ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama: ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı cevapları açıklandı mı?

ÖGG 117. dönem sınav takvimi daha önce duyurulmuştu. Yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk temel eğitim sınavı 100 puan üzerinde değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruları ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçülüğü uygulamalı sınav 50 puan üzere toplam 100 puan üzerinden hesaplanır. Silahsız olarak görev yapacak olanlardan 60 başarı puanını yakalaması beklenmektedir. Peki ÖGG 117. Temel eğitim soruları ve cevap kitapçığı yayımlandı mı? İşte, ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama yöntemi…

ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama: ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı cevapları açıklandı mı? - 1

ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama: ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı cevapları açıklandı mı? - 2

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 AÇIKLANDI MI?


117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavları 19 Ekim Pazar günü düzenlendi. Sınav sonuçları ise 7 Kasım tarihinde erişime açılacak.

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ise ÖGG soruları ve cevap anahtarını 21 Ekim Salı günü adaylarla paylaşılacak. Adaylar cevap anahtarına egm.gov.tr adrsinde bulunan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasından ulaşabilecek.

Adaylar cevap anahtarını A-B kitapçığı şeklinde görüntüleyebilecek. Silahlı veya silahsız güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların sınavdan en az 60 puan almaları gerekmektedir.

ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama: ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı cevapları açıklandı mı? - 3

117. DÖNEM ÖGG SINAV TAKVİMİ

Yazılı sınavların düzenlenmesi 19 Ekim 2025

Uygulamalı atış sınavı 20 Ekim 2025

Yazılı sınavın cevap anahtarının paylaşılması 21 Ekim 2025

Yazılı sınav sorularına itiraz 22-24 Ekim 2025

Yazılı sınav sorularına itirazların açıklanması 31 Ekim 2025

Sınav sonuçlarının açıklanması 7 Kasım 2025

Sınav sonuçlarına itirazlar 10-12 Kasım 2025

Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanması 13 Kasım 2025

ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama: ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı cevapları açıklandı mı? - 4

TEMEL EĞİTİM SINAVINDA NASIL BAŞARILI OLUNUR?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre adaylar başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir.

Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.

Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.

