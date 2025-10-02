Öğrenci abonman yardımı başvuru detayları: 2025 İBB öğrencilere ulaşım desteği ne kadar, nasıl alınır?
Üniversite öğrencilerine, masraflarını en aza indirebilmek adına toplu taşımada abonman desteği veriliyor. Genç Üniversiteli Desteğinden yararlanamayan 20 bin öğrenci ulaşım yardımından faydalanabilecek. Geçtiğimiz eğitim yılında da 22 bin 522 öğrenci bu destekten faydalanmıştı. İşte, İBB abonman desteği detayları...
Üniversiteli öğrencilere abonman desteği ile en büyük giderlerden olan ulaşım masraflarını karşılamak hedefleniyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurularını Genç Üniversiteli başvuruları arasından yapiliyor. Ulaşım desteği için ayrı başvuru ekranı açılmıyor. Abonman yardımı ne kadar?