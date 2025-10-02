Öğrenci abonman yardımı başvuru detayları: 2025 İBB öğrencilere ulaşım desteği ne kadar, nasıl alınır?

ÖĞRENCİLERE ABONMAN YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan abonman desteği için ayrı başvuru alınmıyor. Öğrenciler, 23 Eylül'de başlayan ve 17 Ekim'de sonlanacak Genç Üniversiteli Desteği başvuru sayfasından sürece dahil olabilecek.



Abonman yardımı, Genç Üniversiteli Desteğinden yararlanamayan 20 bin öğrenci için geçerli olacak. Ödemeler ise her ay mavi abonman kartı olan İstanbulkart'a aktarılacak. Destek için süre 9 ay olarak belirlendi.