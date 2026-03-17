Öğretmen adayları eğitime başlıyor. Milli Eğitim Akademisi'nde ilk ders zili 13 Nisan'da çalacak
17.03.2026 11:00
NTV - Haber Merkezi
Öğretmenlik mesleğinde yeni dönem 13 Nisan'da başlayacak. 25 Mart'ta başlayacak kayıtlar öncesi yeni bir yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre, eşler aynı ilde eğitim alabilecek, konaklamalı merkezlerde ücreti adaylar ödeyecek.
EĞİTİM ALACAK EVLİ ADAYA YER DEĞİŞTİRME HAKKI
Milli Eğitim Akademisi'nde ders zili 13 Nisan'da çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği yayımlandı.
Öğretmen adaylarına verilecek eğitimin usul ve esasları belirlendi. Takvime göre, kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için duyuru 23 Mart'ta yapılacak.
Adaylar, 25 Mart-3 Nisan arasında eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtlarını yaptıracak.
Yönetmelikle farklı illere yerleştirilen evli adaylara yer değiştirme hakkı verildi.
KONAKLAMA ÜCRETİNİ ADAY ÖDEYECEK
Öğretmen adayları konaklama imkanı bulunan eğitim ve uygulama merkezlerini tercih edebilecek.
Ancak bu hizmet, paralı olacak. Konaklamalı merkezlerde ücreti adaylar ödeyecek. Konaklamalı merkez isteyenlerin başvuruları esnasında belirtmesi gerekiyor.
Yerleştirmede engelliler, devlet korumasındaki kişiler, şehir ve gazi yakınları ile milli sporcular öncelikli olacak.
Ardından kalan kontenjanlara Akademiye Giriş Sınavı puanı önceliğine göre yerleştirme yapılacak. Puanlar eşitse, kura çekilecek.
Öğretmen adaylarına, eğitimi sürecinde her ay belirlenen katsayıya göre ödeme yapılacak. Eğitimini donduranların ödemesi kesilecek.
Adaylar ile eş, çocuk, anne ve babaları eğitim süresince genel sağlık sigortalı sayılacak. Erkek adayların askerlik yükümlülüğü de eğitim sürecinde ertelenecek.
4 dönemden oluşacak akademi eğitimi, toplam 12 ay sürecek.
Akademi eğitimi sonrası başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak atanacak, 3 yılın sonunda kadroya geçme hakkı kazanacak.