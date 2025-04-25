Öğretmen atama başvuru sonuçları 2025: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlar belli oldu

KPSS PUAN ŞARTI ARANACAK

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden, Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.