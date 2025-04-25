Öğretmen atama başvuru sonuçları 2025: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlar belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan sözleşmeli öğretmen atama başvuruları sürmeye devam ederken tüm gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 21 Nisan tarihinde alınmaya başlayan 15 bin öğretmen atama başvuruları 5 Mayıs'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesiyle ise adaylar öğretmen atama başvuru sonuçlarını bekleyecek. Peki, 2025 sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 öğretmen atama başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, heyecanla atanmayı bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplamda 25 bin öğretmen alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından kontenjan dağılımı belli olurken gözler başvuru sonuç tarihine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?