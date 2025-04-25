Öğretmen atama başvuru sonuçları 2025: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan sözleşmeli öğretmen atama başvuruları sürmeye devam ederken tüm gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 21 Nisan tarihinde alınmaya başlayan 15 bin öğretmen atama başvuruları 5 Mayıs'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesiyle ise adaylar öğretmen atama başvuru sonuçlarını bekleyecek. Peki, 2025 sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atama başvuru sonuçları 2025: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlar belli oldu - 1

2025 öğretmen atama başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, heyecanla atanmayı bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplamda 25 bin öğretmen alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından kontenjan dağılımı belli olurken gözler başvuru sonuç tarihine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen atama başvuru sonuçları 2025: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlar belli oldu - 2

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında ilkatama.meb.gov.tr adresindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru süreci 5 Mayıs günü saat 16.00'da son bulacak.

Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklar.

Öğretmen atama başvuru sonuçları 2025: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlar belli oldu - 3

KPSS PUAN ŞARTI ARANACAK

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden, Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.

Öğretmen atama başvuru sonuçları 2025: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlar belli oldu - 4

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruları başarılı bulunan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 7 Mayıs 2025 tarihinde MEB'in sayfasından duyurulacak. Mülakat yeri ve tarihi ise Bakanlık tarafından daha sonra ilan edilecek.

Öğretmen atama başvuru sonuçları 2025: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlar belli oldu - 5

KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için aşağıdaki linki kontrol edin.

KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

Öğretmen atama başvuru sonuçları 2025: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kontenjanlar belli oldu - 6
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