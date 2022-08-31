Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı)

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 17:41 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 17:47
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. 27-31 Ağustos'ta tamamlanan öğretmen atama tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamayla birlikte sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, MEB tarafından paylaşıldı. İşte öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı o tarih;
20 bin öğretmen atama takvimine ilişkin geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Bakan Özer, "27-31 Ağustos'ta tercihleri alacağız ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanarak görevlerine başlayacak." ifadelerinde bulunmuştu.
Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre; 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.
En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.
1 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
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