Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı)

Öğretmen atama sonuçları, sözlü sınav sonuçlarının açıklanması ve atama tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte gündeme geldi. 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan sözlü sınavların ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı.

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 17:41 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 17:47

Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı) - 1

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. 27-31 Ağustos'ta tamamlanan öğretmen atama tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı.

Milli Bakanı Mahmut Özer tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamayla birlikte sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı) - 2

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, MEB tarafından paylaşıldı. İşte öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı o tarih;

Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı) - 3

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin öğretmen atama takvimine ilişkin geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Bakan Özer, "27-31 Ağustos'ta tercihleri alacağız ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanarak görevlerine başlayacak." ifadelerinde bulunmuştu.

Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı) - 4

Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı) - 5

99 BRANŞTA TOPLAM 19 BİN 969 ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Bakanlığı MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre; 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı) - 6

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı) - 7

ATAMA SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANACAK

1 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

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