Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı)

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. 27-31 Ağustos'ta tamamlanan öğretmen atama tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamayla birlikte sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?