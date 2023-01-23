Öğretmen atama takvimi 2023: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl yapılan öğretmen atamalarına ilişkin yeni bilgiler merak ediliyor. Bakan Özer tarafından öğretmen atamalarına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Peki, 2023 öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.
2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.