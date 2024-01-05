Öğretmen atama takvimi 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

2024 yılı öğretmen atalamarıyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada alınabilecek en yüksek sayıda öğretmen ataması yapılacağını belirtmişti. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atama takvimi 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? - 1

Öğretmen ataması için gözler gelecek resmi açıklamalarda. Geçtiğimiz günlerde de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve bütçe görüşmelerini işaret etmişti. Aralık ayında sona eren bütçe görüşmeleri ardından yeni bir gelişme olup olmadığı merak edilirken Tekin, katıldığı programda atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Öğretmen atama takvimi 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? - 2

BAKAN TEKİN'DEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Öğretmen atama takvimi 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? - 3

Tekin, şunları aktardı: "Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Bir grup siyasetçinin öğretmen atama sayısını sosyal medyada takipçi artırma mekanizmasına dönüştürdüğünü ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Tekin, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Hazine ve Maliye Bakanımız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atama takvimi 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? - 4

GÖZLER ATAMA TAKVİMİNDE

Öğretmen atamaları sürecine ilişkilerin şubat ayında belli olması bekleniyor. Branş dağılımının ardından atama takviminin paylaşılması bekleniyor.

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