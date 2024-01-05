Öğretmen atama takvimi 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
2024 yılı öğretmen atalamarıyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada alınabilecek en yüksek sayıda öğretmen ataması yapılacağını belirtmişti. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
Öğretmen ataması için gözler gelecek resmi açıklamalarda. Geçtiğimiz günlerde de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve bütçe görüşmelerini işaret etmişti. Aralık ayında sona eren bütçe görüşmeleri ardından yeni bir gelişme olup olmadığı merak edilirken Tekin, katıldığı programda atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.