Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? (Öğretmen atama tercih takvimi)

Öğretmen atama tercih takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımladı. Peki, öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? (Öğretmen atama tercih takvimi) - 1

2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı.

Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.


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Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? (Öğretmen atama tercih takvimi) - 2

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? (Öğretmen atama tercih takvimi) - 3

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? (Öğretmen atama tercih takvimi) - 4

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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