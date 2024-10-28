Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? (Öğretmen atama tercih takvimi)

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.



Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.



