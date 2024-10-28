Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? (Öğretmen atama tercih takvimi)
Öğretmen atama tercih takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımladı. Peki, öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı.
Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.