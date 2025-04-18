Öğretmen atamaları branş dağılımı 2025 (25 bin öğretmen ataması kılavuzu) | Hangi branştan kaç öğretmen alımı yapılacak?

Öğretmen ataması başvuru kılavuzu meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Eğitim fakültelerinden mezun olan adaylar için bu yıl 15 bin kontenjan ayrıldı. Geri kalan 10 bin atamaya ilişkin takvim ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından duyurulacak. 15 bin öğretmen alımında adayların geçtiğimiz yıl düzenlenen KPSS puanı dikkate alınacak. Puan sıralamasına göre toplam ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Toplam 45 bin öğretmen adayı sözlü sınavlara çağrılacak. Atamalarda ise KPSS puanı ve sözlü sınavın yüzde 50’sinin alınmasıyla oluşacak puana göre yerleştirmeler yapılacak. Peki Öğretmen atamaları başvuru kılavuzu 2025 açıklandı mı? Öğretmen alımı hangi branştan kaç alım yapılacak? İşte, öğretmen atamaları başvuru kılavuzunda son durum….