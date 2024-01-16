Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 atama takvimi ve branş dağılımında
Öğretmen atama takvimine yönelik araştırmalar sürüyor. Yeni yıl atama kararlarını merak eden öğretmen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
Öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2024 yılında boş kadrolara göre atamalar gerçekleştirilecek.