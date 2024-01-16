Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 atama takvimi ve branş dağılımında

Öğretmen atama takvimine yönelik araştırmalar sürüyor. Yeni yıl atama kararlarını merak eden öğretmen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 atama takvimi ve branş dağılımında - 1

Öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2024 yılında boş kadrolara göre atamalar gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 atama takvimi ve branş dağılımında - 2

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili adayları bilgilendirdi. 

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 atama takvimi ve branş dağılımında - 3

ATAMA AÇIKLAMASI

Tekin, son durumla ilgili yaptığı açıklamada; ""Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 atama takvimi ve branş dağılımında - 4

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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