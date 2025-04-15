Öğretmen ataması 2025: Sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, hangi kontenjanlara yapılacak? Kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki ihtiyaç doğrultusunda öğretmen ataması yapacak. Bütçe doğrultusunda planlama yapan Bakanlık ardından kontenjanları ve branş dağılımını belirleyecek. Geçtiğimiz yıl 20 bin öğretmen atamasında süreç Mayıs ayında başlarken gözler, Kabine Toplantısı’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı Beştepe’de başladı. Toplantının ardından alınan kararlar canlı yayında açıklanacak. Geçtiğimiz yıl en fazla alım rehberlik, özel eğitim, sınıf öğretmenliği gibi branşlara yapılmıştı. Peki 2025 yılında kaç öğretmen alımı yapılacak? Öğretmen atamaları 2025 ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…
Bakanlık öğretmen atamalarını ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştiriyor. Öğretmen ataması yapılmadan önce takvim yayınlanırken ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi alınıyor. Ardından sınav merkezleri ilan edilirken sözlü sınavlar uygulanıyor. Sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süreci, tamamlanıyor. Ardından ise atama tercihlerinin alınmasının ardından sonuçlar ilan ediliyor. 2025 yılında birçok kamu kurumu aldığı bütçeye göre memur alımı gerçekleştirecek. Peki Öğretmen atamaları 2025 ne zaman başlıyor, kadro dağılımı açıklandı mı? İşte, öğretmen atamalarına ilişkin detaylar…