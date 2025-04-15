Öğretmen ataması 2025: Sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, hangi kontenjanlara yapılacak? Kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

2025 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvim yayımlanmadı.



Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı eksik kadrolara ilişkin tespitlerini yapacak ve ardından ilgili kurumlara iletecek.



Ardından öğretmen alımına ilişkin bütçeye göre toplam kontenjan belirlenecek. Kontenjana göre branş dağılımı yapılacak ve atama takvimi yayınlanacak.



Bakanlık belirli dönemlerde öğretmen atamalarında bazı branşlara öncelik veriyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mayıs ayında öğretmen atamaları için sürecin başlaması ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Kabine Toplantısı 15 Nisan Salı günü gerçekleştiriliyor. Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararlar açıklanacak. Öğretmen atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.