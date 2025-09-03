Öğretmen eğitim ödeneği için beklenen tarih! 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar?

Öğretmenler için eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemeleri her sene yapılır. Ödemelerin tutarı ise değişiyor. 8. toplu sözleşmeye göre öğretmenler ve eğitimcilere verilecek eğitim ödeneği arttı. Ödenek her sene okulların açılacağı ay içerisinde hesaplara yatırılıyor. Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği için beklenen tarih...

Öğretmen eğitim ödeneği için beklenen tarih! 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar? - 1

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, öğrenci ile öğretmenlerin bir bölümü için 1 Eylül'de başlamıştı. 8 Eylül'de ise okullar tüm kademede kapılarını aralayacak. Öğretmenler, yeni eğitim yılında ihtiyaçları karşılamak için öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yatacağı tarihi bekliyor. İşte, öğretmelerin eğitim ödeneği tutarı.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen eğitim ödeneği için beklenen tarih! 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar? - 2

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ İÇİN BEKLENEN TARİH

Öğretmenlerin 2025-2026 eğitim yılı için tahsil edeceği öğretim yılına hazırlık ödeneği her sene eylül ayı sonuna kalmadan yatıyor. Bu yıl da ödenek 15'inden sonra hesaplarda olacak.

Öğretmen eğitim ödeneği için beklenen tarih! 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar? - 3

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

8. toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisine dair mali, sosyal hakları içeren kararlar alındı. Buna göre öğretmenlerin eğitim ödeneği tutarı da yeniden belirlendi.

2025-2026 yılı için Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı.

Öğretmen eğitim ödeneği için beklenen tarih! 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar? - 4

Öğretmenlerin okula dair ihtiyaçları gidermek için her sene aldığı eğitim ödeneği, ya da diğer adıyla öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER