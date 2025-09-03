Öğretmen eğitim ödeneği için beklenen tarih! 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar?

Öğretmenlerin okula dair ihtiyaçları gidermek için her sene aldığı eğitim ödeneği, ya da diğer adıyla öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor.