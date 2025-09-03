Öğretmen eğitim ödeneği için beklenen tarih! 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar?
Öğretmenler için eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemeleri her sene yapılır. Ödemelerin tutarı ise değişiyor. 8. toplu sözleşmeye göre öğretmenler ve eğitimcilere verilecek eğitim ödeneği arttı. Ödenek her sene okulların açılacağı ay içerisinde hesaplara yatırılıyor. Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği için beklenen tarih...
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, öğrenci ile öğretmenlerin bir bölümü için 1 Eylül'de başlamıştı. 8 Eylül'de ise okullar tüm kademede kapılarını aralayacak. Öğretmenler, yeni eğitim yılında ihtiyaçları karşılamak için öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yatacağı tarihi bekliyor. İşte, öğretmelerin eğitim ödeneği tutarı.