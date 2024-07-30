Öğretmen il içi atama sonuçları 2024: MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEBBİS atama ekranı)
Öğretmen il içi atama 2. tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğretmenler tarafından merakla araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere ikinci kez hak tanınan il içi isteğe bağlı atama işlemleri bugün itibarıyla tamamlanacak. Gözler ise MEBBİS üzerinden açıklanacak olan il içi atama 2.tayin sonuçlarına çevrildi. Peki, öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağla 2. tayin sonuçları için nefesler tutuldu. İsteğe bağlı olarak atanmak için başvuruda bulunan öğretmenler, MEBBİS ekranı üzerinden 2. tayin sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2024 MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?