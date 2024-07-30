Öğretmen il içi atama sonuçları 2024: MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEBBİS atama ekranı)

2024 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağla 2. tayin sonuçları için nefesler tutuldu. İsteğe bağlı olarak atanmak için başvuruda bulunan öğretmenler, MEBBİS ekranı üzerinden 2. tayin sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2024 MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?