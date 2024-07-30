Öğretmen il içi atama sonuçları 2024: MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEBBİS atama ekranı)

Öğretmen il içi atama 2. tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğretmenler tarafından merakla araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere ikinci kez hak tanınan il içi isteğe bağlı atama işlemleri bugün itibarıyla tamamlanacak. Gözler ise MEBBİS üzerinden açıklanacak olan il içi atama 2.tayin sonuçlarına çevrildi. Peki, öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen il içi atama sonuçları 2024: MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEBBİS atama ekranı) - 1

2024 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağla 2. tayin sonuçları için nefesler tutuldu. İsteğe bağlı olarak atanmak için başvuruda bulunan öğretmenler, MEBBİS ekranı üzerinden 2. tayin sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2024 MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen il içi atama sonuçları 2024: MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEBBİS atama ekranı) - 2

İL İÇİ ATAMA 2. TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il içi isteğe bağlı atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak.

Atama kararnameleri 30-31 Temmuz'da oluşturulacak ve görevden ayrılma da 1 Ağustos'ta olacak.

Öğretmen il içi atama sonuçları 2024: MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEBBİS atama ekranı) - 3

İL İÇİ ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor.

Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.

İL İÇİ ATAMA 2. TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Öğretmen il içi atama sonuçları 2024: MEB öğretmen il içi atama 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEBBİS atama ekranı) - 4

ÖNCELİK SIRASI HİZMET SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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