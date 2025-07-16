Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama 2025 MEBBİS | Öğretmen 2. il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu açıklandı mı?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği engellilik durumu ve diğer sebeplerle il içi yer değiştirme başvurusunda bulunan adaylar personel.meb.gov.tr adresine odaklandı. Mazerete bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz’da tamamlanırken öğretmenler, tercihlerini 10-14 Temmuz tarihleri arasında yaptı. Millli Eğitim Bakanlığı öğretmen il içi atama sonuçlarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. Sorgulama işlemleri MEBBİS ekranından kullanıcı adı ve şifre ile yapılabilecek. Peki 2. öğretmen il içi atama sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Öğretmen il içi atama sonucu sorgulama ekranı…

Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama 2025 MEBBİS | Öğretmen 2. il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu açıklandı mı? - 1

Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı yer değiştirme takvimine göre ikinci aşama atama sonuçları 16 Temmuz çarşamba günü duyurulacak. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarla tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 17 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Yer değiştirme başvuruları değerlendirlirken öğretmenleri tercihleri, hizmet puanı dikkate alınacak. Eşitlik durumunda ise görev süresi eşitliğin sürmesi durumunda ise öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek. Peki İkinci aşama öğretmen il içi atama sonuçları belli oldu mu, nasıl sorgulanır? İşte, atama sonuçlarında son durum…

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Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama 2025 MEBBİS | Öğretmen 2. il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu açıklandı mı? - 2

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il içi atama ön başvuruları 30 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında alındı. Adaylar tercihlerini ise 14 Temmuz saat 16.00’a kadar tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmen il içi atama sonuçları bugün (16 Temmuz) açıklanacak. Sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama 2025 MEBBİS | Öğretmen 2. il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu açıklandı mı? - 3

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Adaylar kullanıcı adı/T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Şifrelerini unutan adaylar e-Devlet giriş seçeneği veya alternatif olarak karekod ile giriş yaparak sorgulama yapabilir.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

Öğretmen il içi atama sonuçları duyurulduktan sonra öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 17 Temmuz tarihine kadar tamamlayacak.

Atama sonuçları ekranında öğretmenlerin yerleştikleri okulların adı, açık adresi ve ilişik kesme işlemlerine ilişkin diğer detaylar yer alacak.

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