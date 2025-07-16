Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama 2025 MEBBİS | Öğretmen 2. il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu açıklandı mı?

Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı yer değiştirme takvimine göre ikinci aşama atama sonuçları 16 Temmuz çarşamba günü duyurulacak. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarla tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 17 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Yer değiştirme başvuruları değerlendirlirken öğretmenleri tercihleri, hizmet puanı dikkate alınacak. Eşitlik durumunda ise görev süresi eşitliğin sürmesi durumunda ise öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek. Peki İkinci aşama öğretmen il içi atama sonuçları belli oldu mu, nasıl sorgulanır? İşte, atama sonuçlarında son durum…