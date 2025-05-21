Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2025 erişime açıldı: MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır? (mebbis.meb.gov.tr)
Öğretmenlerin il içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmenler isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 12-16 Mayıs günleri arasında gerçekleştirdi. Başvuru sonuçlarına göre öğretmenler atandıkları yeni okul ve ilçe detayını öğreniyor. MEB atama sonuçlarını MEBBİS sistemi üzerinden açıkladı ve adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2025 MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, Öğretmen il içi atama sonuç ekranı MEBBİS...
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atama yer değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri tamamlandı. Atama sonuçlarının ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihi itibariyle yapılacak. MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları ekranında öğretmenler yerleştikleri, okulları öğrenebilecek. İşte, Öğretmenlerin il içi atama sonuçları sorgulama ekranı.