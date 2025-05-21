Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2025 erişime açıldı: MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır? (mebbis.meb.gov.tr)

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmenler isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 12-16 Mayıs günleri arasında gerçekleştirdi. Başvuru sonuçlarına göre öğretmenler atandıkları yeni okul ve ilçe detayını öğreniyor. MEB atama sonuçlarını MEBBİS sistemi üzerinden açıkladı ve adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2025 MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, Öğretmen il içi atama sonuç ekranı MEBBİS...

Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2025 erişime açıldı: MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır? (mebbis.meb.gov.tr) - 1

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atama yer değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri tamamlandı. Atama sonuçlarının ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihi itibariyle yapılacak. MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları ekranında öğretmenler yerleştikleri, okulları öğrenebilecek. İşte, Öğretmenlerin il içi atama sonuçları sorgulama ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2025 erişime açıldı: MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır? (mebbis.meb.gov.tr) - 2

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü açıklanmasıyla birlikte öğrenebilecek.

Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA

Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2025 erişime açıldı: MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır? (mebbis.meb.gov.tr) - 3

Takvim:

Atama: 20 Mayıs 2025
Tebligat ve ilişik kesme 27 Haziran
Sıranın oluşturulması 20 Mayıs
Sıranın çalıştırılması ve atama / 18 Haziran
Tebligat ve ilişik kesme /1 27 Haziran
Sıranın çalıştırılması ve atama /2 11 Ağustos
Tebligat ve ilişik kesme /2 12 Ağustos

Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2025 erişime açıldı: MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır? (mebbis.meb.gov.tr) - 4

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği ardından ataması yapılamayan
öğretmenler istemeleri durumunda ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet
süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenir.

DAHA FAZLA GÖSTER