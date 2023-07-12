Öğretmen il içi tayin başvuruları başladı mı? (İl içi tayin başvuru ve sonuç tarihi takvimle duyuruldu)
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimini yayınladı. İl içi tayin başvuru tarihleri duyuruldu. Takvime göre, öğretmen il içi tayin başvuruları temmuz ayı içerisinde tamamlanacak. Peki, öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyla ayrıntılar paylaşıldı.