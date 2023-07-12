Öğretmen il içi tayin başvuruları başladı mı? (İl içi tayin başvuru ve sonuç tarihi takvimle duyuruldu)

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimini yayınladı. İl içi tayin başvuru tarihleri duyuruldu. Takvime göre, öğretmen il içi tayin başvuruları temmuz ayı içerisinde tamamlanacak. Peki, öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmen il içi tayin başvuruları başladı mı? (İl içi tayin başvuru ve sonuç tarihi takvimle duyuruldu) - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyla ayrıntılar paylaşıldı. 


EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen il içi tayin başvuruları başladı mı? (İl içi tayin başvuru ve sonuç tarihi takvimle duyuruldu) - 2

İL İÇİ TAYİN BAŞVURU TARİHLERİ

İl içi tayin başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atamalar ise 20 Temmuz 2023 tarihinde valiliklerce gerçekleştirilecek.

Öğretmen il içi tayin başvuruları başladı mı? (İl içi tayin başvuru ve sonuç tarihi takvimle duyuruldu) - 3

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Öğretmen il içi tayin başvuruları başladı mı? (İl içi tayin başvuru ve sonuç tarihi takvimle duyuruldu) - 4

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini
tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna
atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış
olmak,

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen
kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023
tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak
şartları aranacaktır.

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