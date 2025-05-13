Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: Atama ihtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2025 İhtiyaç listesi açıklanan iller)
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 12 Mayıs itibariyle başladı. Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini resmi internet adreslerinden paylaşmaya başladı.
İl içi yer değiştirme talebinde bulunmak isteyen öğretmenler için süreç başladı. İl içi yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda alınıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için yapacakları başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak.