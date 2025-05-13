Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: Atama ihtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2025 İhtiyaç listesi açıklanan iller)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 12 Mayıs itibariyle başladı. Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini resmi internet adreslerinden paylaşmaya başladı.

Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: Atama ihtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2025 İhtiyaç listesi açıklanan iller) - 1

İl içi yer değiştirme talebinde bulunmak isteyen öğretmenler için süreç başladı. İl içi yer değiştirme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda alınıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için yapacakları başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: Atama ihtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2025 İhtiyaç listesi açıklanan iller) - 2

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, "2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" gereği ihtiyaç listelerini resmi internet adreslerinden ilan etti.

Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: Atama ihtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2025 İhtiyaç listesi açıklanan iller) - 3

İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANAN İLLER

MALATYA

Malatya 2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için 2025 Yılı Personelin İl İçi Yer Değişikliği kapsamında ilan edilen kadrolara yapılan ilavelere ait ek liste açıklandı.

Malatya 2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız..


Öğretmen il içi tayin ihtiyaç listeleri paylaşıldı: Atama ihtiyaç listesi nasıl öğrenilir? (2025 İhtiyaç listesi açıklanan iller) - 4

Şanlıurfa 2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız.

Gaziantep 2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız..


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