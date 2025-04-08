Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi: İl içi isteğe bağlı yer değişikliği tayin başvuruları ne zaman?

Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte belli oldu. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları mayıs ayının ilk haftasında başlayacak. Peki, il içi isteğe bağlı yer değişikliği tayin başvuruları ne zaman?

Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi: İl içi isteğe bağlı yer değişikliği tayin başvuruları ne zaman? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takvimini öğretmenlerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili takvimi paylaştı.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi: İl içi isteğe bağlı yer değişikliği tayin başvuruları ne zaman? - 2

İL İÇİ ATAMALAR NE ZAMAN?

Öğretmenler, 05 - 09 Mayıs 2025 tarihleri arasında il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularını gerçekleştirebilecek.

Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi: İl içi isteğe bağlı yer değişikliği tayin başvuruları ne zaman? - 3

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden alınacak.

Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi: İl içi isteğe bağlı yer değişikliği tayin başvuruları ne zaman? - 4

İLLER ARASI ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 21-28 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. iller arası öğretmenlerin ataması ise 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. Tebligat ve ilişki kesme ise 27 Haziran’da gerçekleşecek.

DAHA FAZLA GÖSTER