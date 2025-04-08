Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi: İl içi isteğe bağlı yer değişikliği tayin başvuruları ne zaman?
Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte belli oldu. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları mayıs ayının ilk haftasında başlayacak. Peki, il içi isteğe bağlı yer değişikliği tayin başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takvimini öğretmenlerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili takvimi paylaştı.