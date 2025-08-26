Öğretmen iller arası yer değişikliği başvurusu 2025: Öğretmen tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1-Adaylığı kaldırılmış olmak,



2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir









