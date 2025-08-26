Öğretmen iller arası yer değişikliği başvurusu 2025: Öğretmen tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Öğretmenlerin yaz dönemi ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi belli oldu. Kadrolu öğretmenler için ikinci kez iller arası tayin başvurusu başlayacak. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir zaman kala öğretmen iller arası yer değişikliği başvurusunun detaylarına ulaşmaya çalışıyor. Bulundukları illerde en az 3 yıl boyunca görev yapan öğretmenler iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Çalıştıkları illerde norm kadrosu olanlar, ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapanlarda üç yıl şartı aranmayacak. Peki Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları 2025 ne zaman? İşte, öğretmen tayin başvuru ekranı…

Yer değiştirme başvurularında öğretmenler aynı ya da farklı şehirlerden en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Yurt dışında görevlendirilenler ve aylıksız izinli olan öğretmenler yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak. İller arası yer değiştirme başvuruları elektronik başvuru formunun doldurulması aracılığıyla gerçekleştirilecek. İller arası yer değişikliği başvurusunun ardından değerlendirme işlemleri başlayacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 8 Eylül’de yapılacak. İller arası tayin başvuruları MEBBİS aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU 2025 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan öğretmenler için iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılıyor.

Başvuru işlemleri 3 Eylül tarihinde başlayacak ve 5 Eylül saat 13.00’e kadar yapılabilecek. Sistemde oluşabilecek yoğunluğa karşı başvuru işlemlerinin daha erken tamamlanması tavsiye ediliyor.

Ataması gerçekleştirilenlerin ilişik kesme işlemleri ise 8 Eylül'de yapılacak.

BİLGİSAYAR KURASIYLA ATAMALAR YAPILACAK

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;
öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik
verilecek;

eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. Atama sonuçları 5 Eylül 2025 tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1-Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir




