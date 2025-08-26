Öğretmen iller arası yer değişikliği başvurusu 2025: Öğretmen tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Öğretmenlerin yaz dönemi ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi belli oldu. Kadrolu öğretmenler için ikinci kez iller arası tayin başvurusu başlayacak. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir zaman kala öğretmen iller arası yer değişikliği başvurusunun detaylarına ulaşmaya çalışıyor. Bulundukları illerde en az 3 yıl boyunca görev yapan öğretmenler iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Çalıştıkları illerde norm kadrosu olanlar, ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapanlarda üç yıl şartı aranmayacak. Peki Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları 2025 ne zaman? İşte, öğretmen tayin başvuru ekranı…
Yer değiştirme başvurularında öğretmenler aynı ya da farklı şehirlerden en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Yurt dışında görevlendirilenler ve aylıksız izinli olan öğretmenler yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak. İller arası yer değiştirme başvuruları elektronik başvuru formunun doldurulması aracılığıyla gerçekleştirilecek. İller arası yer değişikliği başvurusunun ardından değerlendirme işlemleri başlayacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 8 Eylül’de yapılacak. İller arası tayin başvuruları MEBBİS aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…