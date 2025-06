Öğretmen karne görüşü örnekleri: Motive edici, kısa (mezun olacak öğrencilere) karne görüşü örnekleri

"Senin gibi bir öğrenciyi tanımak büyük bir mutluluktu."



"Zorlukların üstesinden gelişerek geldin, şimdi sırada yeni hedefler var!"



"Hep parlayan bir ışığın var, onu sakın söndürme."



"Bu yıl gösterdiğin gelişim takdire değer. Devam et!"



"Güzel bir geleceğin anahtarı sende, ona iyi bak!"



"Sen her zaman daha iyisini yapabilecek bir potansiyele sahipsin."



"Disiplinin ve emeğin sana hep kazandıracak."



"İyi insan olmak her şeyden önce gelir, sen bunu başardın."



"Güzel kalbinle ve çalışkanlığınla iz bıraktın. Yolun açık olsun!"