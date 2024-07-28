Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2024: Özür grubu tayin başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları bu hafta içerisinde başlayacak. Peki, özür grubu tayin başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2024: Özür grubu tayin başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

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Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2024: Özür grubu tayin başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

ÖZÜR GRUBU TAYİN BAŞVURUSU TARİHLERİ

Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.


Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2024: Özür grubu tayin başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2024: Özür grubu tayin başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

ATAMA TAKVİMİ

Atamalar ise 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

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