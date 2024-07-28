Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2024: Özür grubu tayin başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları bu hafta içerisinde başlayacak. Peki, özür grubu tayin başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.