Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) çalışma programı: Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) yaz dönemi çalışma programına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Öğretmenler, 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak ve raporlarını Bakanlığa gönderecek. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) çalışma programı: Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? - 1

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma karne dağıtımıyla tamamlandı. Yaz tatili sürecine girilirken öğretmenlerin seminer takvimi de işlemeye başladı. Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Bunun için öğretmenlerin "veri.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

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Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) çalışma programı: Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? - 2

SEMİNER TAKVİMİ

Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin sonrası 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak. Seminerler yüz yüze yapılacak.

Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) çalışma programı: Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? - 3

Alanında öğretim programı değişikliği olmayan öğretmenlerimiz ise idari izin verilmesi durumunda Ek-1 form çalışmalarını 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, genel müdürlükler bazında kendilerine verilen konularda yapacakları çalışmaları ise 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde 2 gün olacak şekilde yapacaklardır.

Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) çalışma programı: Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? - 4

Görev yaptığı okul dışında mesleki çalışmasını tamamlayan öğretmenlerin mesleki çalışmaya katılım durumları kadrolarının bulunduğu okula yazılı olarak bildirilecektir.

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