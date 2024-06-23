Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) çalışma programı: Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?
Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) yaz dönemi çalışma programına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Öğretmenler, 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak ve raporlarını Bakanlığa gönderecek. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?
Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma karne dağıtımıyla tamamlandı. Yaz tatili sürecine girilirken öğretmenlerin seminer takvimi de işlemeye başladı. Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Bunun için öğretmenlerin "veri.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak.