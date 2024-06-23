Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) çalışma programı: Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma karne dağıtımıyla tamamlandı. Yaz tatili sürecine girilirken öğretmenlerin seminer takvimi de işlemeye başladı. Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Bunun için öğretmenlerin "veri.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak.