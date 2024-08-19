Öğretmen seminerleri ne zaman? 2024 MEB seminer tarihi
2024-2025 eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğretmenlerin de öğrencilerin de hazırlıkları devam ediyor. Öğretmenleri ilgilendiren mesleki seminerlerin tarihleri de bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Peki, MEB öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak?
Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Yüz binlerce öğretmen şimdi açıklanan resmi tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, MEB 2024-2025 dönemi seminer tarihleri...