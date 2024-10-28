Öğretmen seminerleri ne zaman? Ara tatil seminer takvimi belli oldu

ARA TATİL ONLİNE OLACAK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çankaya Anıttepe Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine, kasım ara tatilinde öğretmenlerin seminer çalışmalarının çevrim içi yapılacağını söyledi.



Ziyaretinde öğretmenleri dinleyen Bakan Yusuf Tekin, bir öğretmenin, "Ara tatil semineri çevrim içi mi olacak?" yönündeki sorusu üzerine, "Bu hafta en çok muhatap olduğum soru, bu. Her gittiğimiz yerde öğretmen arkadaşlar bu soruyu soruyorlar." dedi.





