Öğretmen seminerleri ne zaman? Ara tatil seminer takvimi belli oldu

Kasım ara tatilindeki seminerlerle ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ara tatil seminer takvimini duyurdu. Bakan Tekin sosyal medya hesabından öğretmenlerin seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman?

Öğretmen seminerleri ne zaman? Ara tatil seminer takvimi belli oldu - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Takvime göre, ara tatil seminerleri kasım ayında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirdi.

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Öğretmen seminerleri ne zaman? Ara tatil seminer takvimi belli oldu - 2

ARA TATİL ONLİNE OLACAK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çankaya Anıttepe Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine, kasım ara tatilinde öğretmenlerin seminer çalışmalarının çevrim içi yapılacağını söyledi.

Ziyaretinde öğretmenleri dinleyen Bakan Yusuf Tekin, bir öğretmenin, "Ara tatil semineri çevrim içi mi olacak?" yönündeki sorusu üzerine, "Bu hafta en çok muhatap olduğum soru, bu. Her gittiğimiz yerde öğretmen arkadaşlar bu soruyu soruyorlar." dedi.


Öğretmen seminerleri ne zaman? Ara tatil seminer takvimi belli oldu - 3

Geçtiğimiz yıl seminerlerin yüz yüze yapılacağını açıkladıklarını ancak bunun bayram tatiline denk geldiğini aktaran Tekin, "Bu sene de 'Yüz yüze yapalım.' dedik ama her gittiğim yerde arkadaşlar talep ediyorlar." ifadesini kullandı.


Öğretmen seminerleri ne zaman? Ara tatil seminer takvimi belli oldu - 4

Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine "Hayırlı olsun." diyerek, bu sene öğretmenlere yönelik düzenlenecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

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