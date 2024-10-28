Öğretmen seminerleri ne zaman? Ara tatil seminer takvimi belli oldu
Kasım ara tatilindeki seminerlerle ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ara tatil seminer takvimini duyurdu. Bakan Tekin sosyal medya hesabından öğretmenlerin seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Takvime göre, ara tatil seminerleri kasım ayında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirdi.