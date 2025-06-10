Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Seminer programının kapsamı ve uygulama şekli öğretmenler tarafından merakla beklenirken, uygulamanın yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi gerçekleştirileceği de gündemdeki yerini koruyor.