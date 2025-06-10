Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı yapılacak?
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala gözler öğretmen seminerlerine çevrildi. Okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, bu yılki mesleki çalışma sürecinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı yapılacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin katılacağı yaz dönemi mesleki gelişim çalışmaları için detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda görev yapan öğretmenler, haziran ayında başlayacak olan seminer sürecinde toplam beş gün boyunca çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak.