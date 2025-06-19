Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı seminer takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi öğretmen seminerleri haziran ayında yapılacak. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman?

Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı seminer takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla yapılacak Haziran ayı öğretmen seminerlerinin ayrıntılarını açıkladı. 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan seminerler, bu yıl da yüz yüze yapılacak ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçede katılma esnekliği sunulacak.


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Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı seminer takvimi - 2

Seminer programında yeni müfredat içerikleri, sınıf içi uygulamalar ve eğitimde güncel yaklaşımlar ele alınacak. Her gün yaklaşık üç saat sürecek olan mesleki çalışma oturumlarıyla öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı seminer takvimi - 3

İSTEDİKLERİ YERLERDE GİREBİLECEKLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi mesleki çalışma programına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri eğitim kurumlarında katılım sağlayabileceklerini belirterek, eğitimcilerin görüş ve talepleri doğrultusunda bu düzenlemeyi yaptıklarını vurguladı. Ayrıca öğretmenler, 5 günlük mesleki çalışma programını tamamladıktan sonra 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacaklar.

Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı seminer takvimi - 4

TEKİN'İN AÇIKLAMASININ AYRINTILARI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, "Öğretmenlerimizle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların değerli görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösteriyoruz. Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacaklar. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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