Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı seminer takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi öğretmen seminerleri haziran ayında yapılacak. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla yapılacak Haziran ayı öğretmen seminerlerinin ayrıntılarını açıkladı. 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan seminerler, bu yıl da yüz yüze yapılacak ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçede katılma esnekliği sunulacak.