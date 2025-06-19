Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı seminer takvimi

TEKİN'İN AÇIKLAMASININ AYRINTILARI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, "Öğretmenlerimizle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların değerli görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösteriyoruz. Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacaklar. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.