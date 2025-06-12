Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Bakanı Tekin'den açıklama geldi

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala gözler öğretmen seminerlerine çevrildi. Okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, bu yılki mesleki çalışma sürecinin ayrıntılarını merak ediyordu. Beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Bakanı Tekin'den açıklama geldi - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin katılacağı yaz dönemi mesleki gelişim çalışmaları için detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda görev yapan öğretmenler, haziran ayında başlayacak olan seminer sürecinde toplam beş gün boyunca çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak.

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Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Bakanı Tekin'den açıklama geldi - 2

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programına, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi.


Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Bakanı Tekin'den açıklama geldi - 3

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Bakanı Tekin'den açıklama geldi - 4

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 20 Haziran'da okulların kapanmasının ardından başlayacak. Belirlenen takvim doğrultusunda MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları 23-27 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

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