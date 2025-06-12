Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala gözler öğretmen seminerlerine çevrildi. Okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, bu yılki mesleki çalışma sürecinin ayrıntılarını merak ediyordu. Beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin katılacağı yaz dönemi mesleki gelişim çalışmaları için detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda görev yapan öğretmenler, haziran ayında başlayacak olan seminer sürecinde toplam beş gün boyunca çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak.