Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı yapılacak? Bakanlık açıkladı
Öğretmenlerin 2024-2025 yılı seminerleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda seminerlere katılacak olan öğretmenler, seminer sürecinin işleyişini merak ediyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı yapılacak
Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.