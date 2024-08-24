Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı yapılacak? Bakanlık açıkladı

Öğretmenlerin 2024-2025 yılı seminerleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda seminerlere katılacak olan öğretmenler, seminer sürecinin işleyişini merak ediyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı yapılacak

Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı yapılacak? Bakanlık açıkladı - 1

Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı yapılacak? Bakanlık açıkladı - 2

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ TARİHİ

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin yayımlanan genelge doğrultusunda öğretmen eğitimleri, 2-6 Eylül tarihlerindeki mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak.

Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı yapılacak? Bakanlık açıkladı - 3

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Tatil sürecinde öğretmenlerin uzaktan yürüttükleri seminer dönemi artık yüz yüze yapılacak.

Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı yapılacak? Bakanlık açıkladı - 4

TEKİN'DEN SEMİNERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sosyal medyada Bakanlıkla ilgili çok fazla spekülasyon olduğunu dile getiren Yusuf Tekin, okulların açılmasının erteleneceğine dair bir gündemlerinin bulunmadığını bildirdi. Tekin, "2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemi başlıyor. Aynı hafta içerisinde okula yeni başlayan öğrencilerimiz için biliyorsunuz oryantasyon süreci var. 9 Eylül günü itibarıyla da normal akademik anlamda takvimimiz başlamış olacak." şeklinde konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER