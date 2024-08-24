Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı yapılacak? Bakanlık açıkladı

TEKİN'DEN SEMİNERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sosyal medyada Bakanlıkla ilgili çok fazla spekülasyon olduğunu dile getiren Yusuf Tekin, okulların açılmasının erteleneceğine dair bir gündemlerinin bulunmadığını bildirdi. Tekin, "2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemi başlıyor. Aynı hafta içerisinde okula yeni başlayan öğrencilerimiz için biliyorsunuz oryantasyon süreci var. 9 Eylül günü itibarıyla da normal akademik anlamda takvimimiz başlamış olacak." şeklinde konuştu.