Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

Ara tatil süresi zarfında planlanan görevli yönetici ve öğretmen seminerlerinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla online yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Milli Eğitim Akademisi tarafından illere gönderilen yazıda Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi eğitimlerinin bayram nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu? - 1

​Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Nisan ayındaki öğretmen seminerlerinin, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve 2, 3, 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Seminerlerin ne zaman yapılacağına dair yeni bir tarih henüz belirlenmedi; MEB, uygun bir zaman diliminde seminerlerin yeniden düzenleneceğini ve bu bilginin öğretmenlerle paylaşılacağını belirtti. Bu nedenle, öğretmenlerin MEB'in resmi duyurularını takip etmeleri önemli.

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Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu? - 2

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Öğretmen seminerlerine katılım, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen usullere göre gerçekleşir. Genel olarak şu adımları takip etmek gerekir:

1. Seminer Duyurularını Takip Etme

Seminer tarihleri ve içerikleri MEB tarafından duyurulur.

Duyurular MEB’in resmi web sitesi, okul yönetimleri, ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) gibi platformlardan paylaşılır.

2. Seminerin Yüz Yüze veya Online Olup Olmadığını Kontrol Etme

Yüz yüze seminerler: Genellikle öğretmenin görev yaptığı okulda ya da belirlenen bir eğitim kurumunda yapılır.

Online seminerler: EBA veya MEBBİS gibi dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilir.

3. MEBBİS Üzerinden Başvuru ve Takip

Seminerler MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) üzerinden takip edilebilir.

Online seminerlerde EBA veya Zoom gibi platformlar kullanılabilir.

Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu? - 3

4. Katılım ve Devam Şartları

Seminer süresince yoklama alınır ve belirli bir katılım süresini tamamlamak gerekir.

Online seminerlerde, oturuma giriş yapılmalı ve sistemin kayıt alması sağlanmalıdır.

Seminer tamamlandıktan sonra sertifika veya katılım belgesi verilebilir.

5. Seminer Sonrası Değerlendirme

Bazı seminerlerde, anket veya kısa bir değerlendirme testi uygulanabilir.

Tamamlanan seminerler MEBBİS ve EBA kayıtlarına işlenir ve öğretmenin hizmet puanına etki edebilir.

Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu? - 4

Katılım süreci her seminerde değişiklik gösterebileceği için, MEB duyurularını takip etmek en güvenilir yöntemdir. Eğer belirli bir seminere katılmayı düşünüyorsanız, bağlı bulunduğunuz okul yönetimi veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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