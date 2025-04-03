Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Öğretmen seminerlerine katılım, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen usullere göre gerçekleşir. Genel olarak şu adımları takip etmek gerekir:



1. Seminer Duyurularını Takip Etme



Seminer tarihleri ve içerikleri MEB tarafından duyurulur.



Duyurular MEB’in resmi web sitesi, okul yönetimleri, ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) gibi platformlardan paylaşılır.



2. Seminerin Yüz Yüze veya Online Olup Olmadığını Kontrol Etme



Yüz yüze seminerler: Genellikle öğretmenin görev yaptığı okulda ya da belirlenen bir eğitim kurumunda yapılır.



Online seminerler: EBA veya MEBBİS gibi dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilir.



3. MEBBİS Üzerinden Başvuru ve Takip



Seminerler MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) üzerinden takip edilebilir.



Online seminerlerde EBA veya Zoom gibi platformlar kullanılabilir.



