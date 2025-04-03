Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?
Ara tatil süresi zarfında planlanan görevli yönetici ve öğretmen seminerlerinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla online yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Milli Eğitim Akademisi tarafından illere gönderilen yazıda Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi eğitimlerinin bayram nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Nisan ayındaki öğretmen seminerlerinin, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve 2, 3, 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Seminerlerin ne zaman yapılacağına dair yeni bir tarih henüz belirlenmedi; MEB, uygun bir zaman diliminde seminerlerin yeniden düzenleneceğini ve bu bilginin öğretmenlerle paylaşılacağını belirtti. Bu nedenle, öğretmenlerin MEB'in resmi duyurularını takip etmeleri önemli.