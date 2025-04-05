Öğretmen seminerleri Nisan 2025 ne zaman yapılacak? Mesleki çalışmalar online mı, yüz yüze mi yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan öğretmen seminerleri, idari izin sebebiyle iptal edildi. Ara tatil dönüşü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Mesleki çalışmaların yapılacağı yeni tarihler ise öğretmenler tarafından araştırılıyor. Öğretmen seminerleri daha önce yıllarda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online olarak düzenleniyordu. Peki Nisan öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? İşte, öğretmen seminerlerine ilişkin bilgiler…
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte öğretmenlerin idari izinli olduğundan mesleki çalışmalar iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni seminer programına ilişkin çalışma yürütürken gözler mesleki çalışmaların tarihine çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullar 7 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Öğretmenler ise seminerlerin okul ortamında mı yoksa online olarak mı düzenleneceğini araştırıyor. Peki Öğretmen seminerleri iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte, seminerlere ilişkin son gelişmeler…