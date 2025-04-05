Öğretmen seminerleri Nisan 2025 ne zaman yapılacak? Mesleki çalışmalar online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte öğretmenlerin idari izinli olduğundan mesleki çalışmalar iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni seminer programına ilişkin çalışma yürütürken gözler mesleki çalışmaların tarihine çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullar 7 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Öğretmenler ise seminerlerin okul ortamında mı yoksa online olarak mı düzenleneceğini araştırıyor. Peki Öğretmen seminerleri iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte, seminerlere ilişkin son gelişmeler…