Öğretmen seminerleri Nisan 2025 ne zaman yapılacak? Mesleki çalışmalar online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan öğretmen seminerleri, idari izin sebebiyle iptal edildi. Ara tatil dönüşü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Mesleki çalışmaların yapılacağı yeni tarihler ise öğretmenler tarafından araştırılıyor. Öğretmen seminerleri daha önce yıllarda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online olarak düzenleniyordu. Peki Nisan öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? İşte, öğretmen seminerlerine ilişkin bilgiler…

Öğretmen seminerleri Nisan 2025 ne zaman yapılacak? Mesleki çalışmalar online mı, yüz yüze mi yapılacak? - 1

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte öğretmenlerin idari izinli olduğundan mesleki çalışmalar iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni seminer programına ilişkin çalışma yürütürken gözler mesleki çalışmaların tarihine çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullar 7 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Öğretmenler ise seminerlerin okul ortamında mı yoksa online olarak mı düzenleneceğini araştırıyor. Peki Öğretmen seminerleri iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte, seminerlere ilişkin son gelişmeler…

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Öğretmen seminerleri Nisan 2025 ne zaman yapılacak? Mesleki çalışmalar online mı, yüz yüze mi yapılacak? - 2

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NİSAN 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci ara tatil döneminde yapılması planlanan öğretmen seminerlerinin ilk olarak online yapılacağını duyurmuştu.

2,3,4 Nisan 2025 tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasının ardından mesleki çalışmalar iptal edildi.

Öğretmen seminerleri Nisan 2025 ne zaman yapılacak? Mesleki çalışmalar online mı, yüz yüze mi yapılacak? - 3

Milli Eğitim Bakanlığının kısa süre içerisinde öğretmen seminerlerine ilişkin yeni takvimi yayımlaması bekleniyor. 7 Nisan Pazartesi günü okulların açılacağından seminerlerin okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilmesi ön görülüyor.

Öğretmen seminerleriyle ilgili duyurular MEB’in resmi web sitesi, okul yönetimleri, ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) gibi platformlardan paylaşılacak.

Öğretmen seminerleri Nisan 2025 ne zaman yapılacak? Mesleki çalışmalar online mı, yüz yüze mi yapılacak? - 4

OKULLAR 20 HAZİRAN’DA KAPANACAK

Milyonlarca öğrenciyle birlikte öğretmenlerde ikinci dönemin sona ermesiyle birlikte yaz tatiliyle dinlenme fırsatı yakalayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini henüz yayımlamadı.

Okulların geride bırakmaya hazırlandığmız eğitim yılında olduğu gibi Eylül ayında açılması bekleniyor. Okullarda ikinci dönem 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.

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