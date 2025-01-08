Öğretmen yer değiştirme başvuruları için son gün! İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024 tarihinden bu yana sürüyor. Yayımlanan takvime göre, il içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları bugün sona erecek. Peki, öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen yer değiştirme başvuruları için son gün! İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

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Öğretmen yer değiştirme başvuruları için son gün! İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

MAZERETE BAĞLI ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ocak 2025'te yapılacak.

Öğretmen yer değiştirme başvuruları için son gün! İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İKİNCİ AŞAMA TAKVİMİ

Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek.

Öğretmen yer değiştirme başvuruları için son gün! İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak.

Öğretmen yer değiştirme başvuruları için son gün! İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.

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