Öğretmen yer değiştirme başvuruları için son gün! İl içi ve il dışı öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.